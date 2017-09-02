皮膚變差、痘痘冒不停？含糖飲料惹的禍！(圖/周書羽 康健雜誌提供)

一名28歲男性，多年飽受痘痘長不停的困惱，雖有就醫治療卻不見好轉，直到醫生詢問患者飲食習慣，才發現該名病患每天都喝含糖珍珠奶茶。經皮膚科醫師建議戒掉後，痘痘馬上減少。

●皮膚變差、老化、易長痘痘 和含糖飲料有關！

含糖飲料會造成皮膚角質增生、毛囊異常，也會刺激雄性素生成，讓人容易老化、皮膚變差、易長痘痘。

「有痘痘問題的人，嚴禁吃糖分高的東西，包括含糖飲料，」中醫師廖婉絨指出，甜會刺激胃酸分泌，不但容易胃痛、脹氣，也會產生內熱。

她指出，中醫常說：「甜會生痰」，痰是泛指身體不正常的代謝產物，如血脂、尿酸、胃酸等，甜的東西吃太多，不僅會長痘痘，也會造成體內代謝功能異常。

●讓你變醜的7種食物

英文有句俗諺 ”You are what you eat.”（人如其食），意思是你吃什麼，就會像什麼。飲食習慣會洩漏個性，也會反映在臉上。

一些食物看起來沒那麼糟，對皮膚來說卻不然，吃多可能會使臉色差，甚至導致發炎反應、細胞氧化、損害膠原蛋白和DNA。簡單來說，雖不至讓人毀容，卻有變醜、「操老」的風險。

1.胡蘿蔔、木瓜等紅色蔬果

紅色蔬果營養價值高，但短時間內吃過量或長期吃太多恐怕會變黃臉婆。

臺北長庚皮膚科主治醫師黃毓惠指出，類胡蘿蔔素是一種脂溶性色素，是天然色素中最重要的族群。若過量食用胡蘿蔔、南瓜、木瓜這類含有大量類胡蘿蔔素的蔬果，將導致血液中的類胡蘿蔔素濃度過高，色素沉澱在皮膚真皮層中，讓膚色黯沉、黃黃的。黃毓惠提醒，一天不要吃超過兩個飯碗份量的紅色蔬果，就不會有什麼問題了。

2.洋芋片

愛吃薯片、洋芋片、鹹酥雞的人要注意，不僅容易肥胖，小心惱人的粉刺、面皰揮之不去。

台安醫院營養師劉怡里表示，為了降低成本，炸物、洋芋片通常是用劣油、油炸過的油，飽和脂肪酸和反式脂肪酸過多，容易造成皮膚發炎、自由基增加，影響細胞的完整度和皮膚的保濕狀況。

(圖/周書羽 康健雜誌提供)

3.速食

大家都知道吃太多速食會長痘痘，《美國皮膚病學》期刊（Journal of the American academy of dermatology）進一步指出，長期習慣吃高GI值、低蛋白質、高飽和脂肪酸的食物如速食，與面皰病變有關聯，會對皮膚造成嚴重威脅。

4.甜點

蛋糕、馬卡龍、糖果等精緻點心對女生來說簡直是夢幻逸品，但這些食物充滿糖分或人造奶油的反式脂肪，享受的同時，體重不知不覺增加，還讓人明明過了青春期，粉刺、痘痘卻還冒不停。

黃毓惠指出，想要有漂亮皮膚，就要少吃點糖，糖分會降低細胞活性、誘發肌膚發炎。美國皮膚科醫生、《The Sugar Detox》的作者法里斯（Patricia Farris）則表示，吃太多糖會破壞膠原蛋白，讓皮膚失去彈性和柔軟度，並刺激粉刺生長。

5.含糖穀片、三合一沖泡包

不要被包裝上的美言騙了。許多穀片、沖泡包標榜營養、低GI、低熱量，其實含大量糖分，且往往都是砂糖、精製糖。

劉怡里表示，身體需要維生素B群參與醣類代謝、皮膚角質代謝，攝取過量糖分，將造成維生素B群快速流失、血管發炎，氣色也跟著變差。若貪圖方便天天喝2～3包，可能就因小失大了。

6.酒精

近來不少研究在還啤酒、紅酒清白，指出適量喝酒有益健康，到這裡竟又被列為黑名單？

飲酒過量除了會上癮、傷肝，黃毓惠指出，喝完酒讓人看起來毛孔粗大、臉紅紅的，其實是酒精讓皮膚的血管擴張，長期飲酒輕則引起泛紅、「酒糟臉」，重則長膿皰或損傷保持皮膚堅實的膠原蛋白。

7.碳酸飲料

碳酸飲料通常含糖和磷酸鹽，糖會加速皮膚老化、皺紋生成，磷酸鹽則會造成鈣質流失。或許你會覺得奇怪，鈣質流失跟臉有什麼關係？劉怡里解釋，臉的骨架也需要鈣質。

喝太多碳酸飲料，不但會胖，小心臉看起來垮垮的，皺紋也跑出來了。【全文來源《康健雜誌網站》】

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(中時電子報)