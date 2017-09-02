不讓芬普尼蛋重演 農委會：生產管理更科學
避免芬普尼蛋導致消費者對農產品不信任，農委會主委林聰賢今日於公開記者會上出面喊話，表示未來會採取更科學的方法進行生產溯源的管理，從農場到餐桌都透明公開，農產品要從過去的生產導向改為市場導向，創造出品質更好的農產品。
農委會今日於台北希望廣場舉行「106年度產銷履歷達人」頒獎典禮，林聰賢致詞表示，隨著時代改變，消費者愈來愈精明，消費者的採購方式也影響了生產的方向，像是現階段努力的生產履歷，將來還要持續往友善耕作、有機認證等方向進行，由生產導向改為市場導向。
但近期爆發雞蛋受芬普尼污染的事件，讓消費者產生疑慮，林聰賢也趁此機會對大眾信心喊話，他說，生產到鋪貨的通路端雖然有很多管道，但已經建立起完整機制，將來會更嚴謹面對生產面，結合地方政府農會和合作社，個人農場，從農場到餐桌的過程都透明公開，也鼓勵消費者到生產端看看，對生產環境建立基本認知，這樣生產者也會更有信心。
「未來會讓農民減少用藥，採取生物防制」，林聰賢說，政府公權力只是最後一端，還是要由消費驅動生產，讓農民更加認識市場，過去追求產量，現在要改為追求品質，讓消費者在購買時，願意多花錢買更安心食品，農民也獲得相對的回饋，更願意創造好的商品，達到良性循環，也符合現代化的生產管理模式。
(中時)
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