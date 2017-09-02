拚業績壓力大 士兵臉書社團PO募兵資訊

九三軍人節影片，一支接一支，不論是帥氣的飛行員，還是水陸兩棲的陸戰隊士兵，都在強打國軍正面形象。國軍拚募兵，現在就連基層官兵，似乎也感受到了"業績壓力"。

拚業績壓力大 士兵臉書社團PO募兵資訊

有網友就爆料，一名陸戰隊陳姓士兵，為了拚招募業績，在臉書求職社團，PO出募兵資訊，註明工作職缺為，志願役士兵/士官/軍官，薪資範圍為月薪3萬3625元，有特休七天，另外還要求年齡必須是18-32歲，還一度被以為是詐騙集團。國防部認為，這樣的行為不妥，該篇PO文 不到一天，就在軍方要求下，自行下架了。

(中天)