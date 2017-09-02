「ZAKUZAKU棒棒泡芙」台中也吃得到！！

ZAKUZAKU棒棒泡芙素有「最強街拍甜點」之稱，廣受網美、網帥喜愛。（圖片提供／杰立餐飲）

「ZAKUZAKU棒棒泡芙」海外二店，9月15日台中新光三越B1盛大開幕。（圖片提供／杰立餐飲）

ZAKUZAKU棒棒泡芙外層以北海道小麥粉基底，搭配台灣小農鮮奶製作的卡士達醬內餡風味絕佳。（圖片提供／杰立餐飲）

在台北掀起排隊熱潮的「ZAKUZAKU棒棒泡芙」即將進軍台中，9月15日海外第二間分店將在台中新光三越B1盛大開幕，現場更推出台中獨家限定新口味搶攻甜食商機。

來自北海道的ZAKUZAKU棒棒泡芙被喻為「最強街拍甜點」，東京分店人氣極高，去年11月台北信義區開設台灣首間門市，迄今賣出約365座東京鐵塔高度的棒棒泡芙，且目前維持每日完售狀態;此次結合台中知名潮拍景點，拍攝ZAKUZAKU網美打卡影片，帶領全新街拍風潮。代理商杰立餐飲指出，10月計劃在高雄漢神巨蛋購物中心開設新店，高雄朋友敬請期待。

(中時)