廈門金磚峰會將登場 印學者：是變革的力量

金磚國家領導人第九次會晤將於3日至5日在廈門召開。金磚合作今年進入了第二個10年。陸媒報導稱，有印度專家表示，隨著更多設想與計劃在本次會晤期間提出，五個金磚國家將前所未有地更加緊密連接在一起。廈門金磚峰會將會是一種變革的力量。金磚國家保持睦鄰友好與團結協作將對全球穩定與世界經濟増長起到重大作用。

大陸《環球時報》報導稱，印度曼尼帕大學地緣政治學教授馬達夫·納拉帕特日前指出，「金磚國家」將5國連接在一起。廈門是一個美麗的海濱城市。本次金磚國家領導人第九次會晤將是自「金磚」成立以來最為重要的一次會晤。而隨著更多設想與計劃在本次會晤期間提出，五個金磚國家將前所未有地更加緊密連接在一起。廈門金磚峰會將會是一種變革的力量。金磚國家保持睦鄰友好與團結協作將對全球穩定與世界經濟増長起到重大作用。

報導稱，金磚國家國土面積佔世界領土面積26%，人口占世界總人口43%，代表著充滿生機的新興市場國家和發展中國家。10年間，金磚五國經濟總量在世界經濟中的比重從12%上升到23%，貿易總額比重從11%上升到16%，對外投資比重從7%上升到12%，對世界經濟增長的貢獻超過50%。

(中時)