MLB》復活的徵兆？洋基查普曼狂飆168公里

查普曼(圖)今天對紅襪中繼登板，飆出本季最速105英里速球。(美聯社資料照)

洋基「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)因狀況不穩，在8月19日對戰紅襪救援失利後，被調離守護神，不過自先前洋基與水手系列賽第2戰登板，接著休6天沒出賽後，他的身手似乎有回溫跡象，今(2日)對戰紅襪8上登板，順利完成1局投球任務，還飆出104.2英里(約168公里)速球。

查普曼去年累積不少疲勞，本季投得跌撞，今天賽前出賽41場，自責分率4.23是生涯最差，另個值得注意的點，是查普曼拿手的速球威力下滑。據《BrooksBaseball》資料顯示，他本季速球均速100.06英里，是近4年最慢，揮空率23.51%也是近4年最低。

查普曼到5月5日前，其實投得不差，出賽12場自責分率僅0.79，7次救援全得手；但5月8日對戰小熊0.2局失3分，5月13日再對太空人0.2局失1分後，因左肩旋轉肌發炎進傷兵名單，直到6月中旬才歸隊。但復出後狀況依舊不好，撐到8月11到18日連4場失分後，洋基決定撤換守護神。

查普曼隨後中繼投3場，共投2.2局失1分。他今天睽違6天再出賽，一上場就用3球K掉班尼坦迪(Andrew Benintendi)，接著雖被敲安，但面對莫蘭(Mitch Moreland)和派卓亞(Dustin Pedroia)都飆出三振，共投18球中，15顆速球只有2顆沒超過100英里，且僅2球是壞球。

洋基最後雖輸球，不過當家守護神經幾天休息調整，飆出104.2英里是本季最快球速，滑球也來到93.4英里(約150公里)，加上控球到位，似乎有回神跡象，對洋基而言是不錯的消息。查普曼此役出賽後，出賽42場繳4勝3敗、自責分率4.12成績。

(中時電子報)