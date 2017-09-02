最低調女股神 趙薇「這招」教愛女從小不炫富
理財有道的趙薇被封為娛樂圈的女股神，9年前他與老公黃有龍結婚後，夫妻倆聯手炒房、炒股，一度闖進大陸500富豪榜單，身價驚人，最近逢9月開學季，趙薇和老公所育的7歲女兒「小四月」也回到校園，媒體則目擊小四月放學時沒如同學們都有名車接送，趙薇僅安排一輛七人座保母車來接女兒回家，從小教女不炫富的教養方式值得學習。
據《on.cc東網》報導，趙薇的女兒小四月就讀的是位於香港的國際學校，昨記者目擊綁著馬尾的小四月剛放學站在校門，不久後便有名保母來牽小四月上車返家，不同於同場許多家長特地出動名車接孩子，身家上億的趙薇只安排了一輛七人座休旅車來載女兒，足見其處事低調。
和保母等車時，可愛的小四月看來心情非常好、蹦蹦跳跳，一邊又用流利的英文和中文交雜和保母聊天，外語能力十分優秀，而先前小四月曾遭毒舌網友狠批打扮土、不像明星小孩，趙薇也大方回應從不管女兒的穿著，「小姑娘都是只要顏色鮮豔都挺好的」，也透露自己較重視愛女的飲食，再加上她私下砸大錢不手軟，只為讓女兒讀香港最好的國際學校，重視教育的苦心不言而喻。
(中時電子報)
關鍵字：趙薇
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