勞動部跨職等任用涉違法 銓敘部出面背書
勞動部任用9職等人員回鍋後，等級卻是3級跳，直接跳升12職等職務，遭媒體批評批涉嫌偽造公文，對此，銓敘部替勞動部背書，指出一切都符合《公務人員任用法》第16條規定，勞動部則是不願多做回應。
根據中華新聞報報導，勞動部勞安所簡任第13職等所長劉佳鈞今年退休後，由過去曾任勞安所薦任第9職等的研究員兼組長、成功大學工業教授蔡朋枝回鍋，但卻是讓蔡朋枝跳升簡任第12職等技監，代理單列簡任第13職等勞安所所長一職，此人事安排恐涉嫌違造公文書及使公務人員登載不實。
儘管依據依《公務人員任用法》第16條訂定的「行政、教育、公營事業人員相互轉任採計年資提敘官職等級辦法」中提及，「轉任行政機關職務，以薦任第8職等至簡任第12職等為限，其轉任職務之官職等級，並不得高於轉任前之原職務等級。」
但銓敘部出面指出，依《公務人員任用法》第16條規定，公立學校教育人員轉任行政機關，轉任職務以薦任第8職等至簡任第12職等為限，認為蔡朋枝條件相符，依法得任勞動部簡任第12職等技監職務，並得權理簡任第13職等職務。
對此，勞動部僅以銓敘部新聞稿提供給媒體參考，不願多做回應。
(中時)
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