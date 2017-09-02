《阿依達》將在花城上演 融入廣州元素

被譽為2017廣州年度歌劇的《阿依達》將於本月的8至10日，在廣州大劇院連演三場。8月31日《阿依達》劇團的重磅級主創團隊也抵達廣州。在探訪大劇院、漫步花城廣場、夜遊珠江後，主演們也直言，「我愛花城！」

《阿依達》是由十九世紀義大利著名作曲家威爾第所寫，內容講述發生在古埃及的淒美愛情故事。故事源於馬里耶特著作中的記載，相傳是為慶祝1869年通航的蘇伊士運河而創作的。

本次在廣州上演的《阿依達》，首演於義大利斯卡拉歌劇院。導演為佛朗哥·澤菲雷裡，指揮是世界著名的義大利指揮家多納托．蘭采蒂。主演陣容同樣星光熠熠，包括匈牙利國家歌劇院獨唱音樂家奇拉．伯羅斯，及被稱為「義大利公主」的女高音歌唱家拉斐拉．安吉麗緹等人。

更讓人期待的是，該版本的《阿依達》將會融入更豐富的廣州元素，由廣州大劇院製作，廣東外語外貿大學藝術學院、華南農業大學藝術學院和華南理工大學藝術學院舞蹈系都將參與演出。

在探訪大劇院、漫步花城廣場、夜遊珠江後，主演們紛紛用中文、粵語和英語說出：「我愛花城！」

(旺報)