MLB》「書僮」柯蕭回歸 道奇成功止住5連敗

道奇王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)今重返先發，面對教士隊主投6局無失分。(美聯社)

道奇隊王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)傷癒復出重返先發，就成為球隊救世主，今面對教士隊，柯蕭主投6局無失分，加上牛棚投手群也成攻守成，道奇驚險以1比0擊敗教士，終止本季最長的5連敗。

「書僮」柯蕭7月24日對上勇士隊時因為背部不適，僅投2局就退場，原本只是被放在10天傷兵名單，不過傷勢比想像中嚴重，隨後缺陣超過1個月，道奇近期也入本季最長的5連敗低潮，急需這為王牌左投上場投球。

此役柯蕭扛下先發止敗重任，主投6局僅在1、5兩局各被擊出1支安打，狂飆7次三振，完全壓制教士隊打線，二道奇隊則在第6局靠著三支安打串聯，打下全場的唯一1分，終場以1比0勝出，柯蕭順利拿下本季第16勝，本季自責分率也下修到1.95。

(中時電子報)