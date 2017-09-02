資深警偷拍女子如廁 遭移送法辦
知法犯法！基隆市警三分局唐姓警員，上月底拿著警用密錄器，到附近超商內的廁所裝設，企圖拍女子如廁畫面。不過密錄器卻早一步被民眾發現，結果在密錄器中查看到唐警的外貌及三分局外觀，便將密錄器內容投訴給警方，警第三分局長蕭惠珠得知後相當生氣，立即指示偵查隊偵辦，隨即查出唐警涉案，昨天依妨害秘密罪嫌，將唐警函送基隆地檢署法辦。
據悉，唐警從警多年，今年已50多歲，坦言自己一時失慮，才會拿自行改裝的密錄器做犯法的事情，不少同仁得知後，感到相當不可思議。
警方調查，唐警測試密錄器功能是否正常時，對著自己面容拍攝，接著又拍攝到分局外觀，所以拾獲密錄器的檢舉人，才知道要將影像寄到三分局檢舉。而唐警在偵訊時，坦言自己裝設密錄器在廁所，不過拿回密錄器後，並未發覺任何影響，後來才知道這些影像已早一步被民眾截下，傳送到分局。
分局長蕭惠珠接獲線報後，先通知警察局督察科，表示將直接依法偵辦；檢察官訊後，全案朝妨害秘密罪偵辦。基隆市警察局督察科也將進行行政懲處，不過該名員警已在日前申請退休，離開警界。
(中時)
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