陸造船業躋身世界前列 上半年訂單量全球第一
世界最大水泥運輸船圓滿交船、亞洲最大改建半潛船順利交付、全球最大集裝箱船將在上海建造、世界最大LNG動力汽車運輸船建造與設計合同生效，近期一系列世界之最、亞洲之最船舶的建成或訂單的落地，讓中國大陸造船業再次成為全球焦點。
據《人民日報》海外版報導，近日，法國海運公司CMA-CGM與中國兩家造船公司簽署了建造意向書，訂單包括9艘2.2萬TEU級的超大型集裝箱船，每艘造價最高可達1.6億美元，9艘船隻的總訂單額達到了96億元人民幣左右（約合445億新台幣）。
對於中韓近年在造船領域的激烈競爭，英國市場研究機構克拉克森發布的數據顯示，今年上半年韓國造船公司取得的造船訂單，略低於中國，排名第二。這次超過1.6兆韓元（約合464億新台幣）的大規模訂單被中國拿去後，韓國與中國的訂單總量將進一步拉開差距。
報導稱，中國正迅速發展船舶製造業，渴望在高利潤的船舶製造領域獲得立足之地。此外，在受到俄政府邀請進行北極亞馬爾液化氣項目合作後，中國船舶製造企業一直積極加大對該項目的投入，建造有破冰能力的運輸油氣和模塊的運輸船，目前成果顯著。
(中時)
關鍵字：大陸造船
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