14歲就養家 貴婦黎姿看開學季吐終身遺憾
45歲的女星黎姿9年前嫁給富豪馬廷強便淡出演藝圈，近年來則因替弟弟經營醫美事業，搖身變成身家百億的女富豪，為擺脫過去女星光環，黎姿不惜改名為「黎珈而」，只希望能更低調，看似人生勝利組的她，昨(1日)則自曝見開學季想起心中遺憾，原來14歲就出社會養家的她，對美好的校園生活沒有太多回憶，因此十分羨慕孩子們，喊話希望學生能好好珍惜當下。
黎姿昨在微博開口說，9月1日是一個新學年的開始，看到許多學生在暑假後返回校園，「這種感覺對我來說是一件很遙遠遙遠的事」，並透露自己14歲便一肩扛起養家重擔出社會工作，其實最懷念的還是校園生活，能遇見好老師、同學，甚至是終身的好朋友，對她而言都是極其幸福的事。
黎姿最後不忘對學子喊話，說：「同學們，請好好享受及珍惜這段無牽無掛的歲月吧！」網友則回：「女神，你這輩子的人生歷程跟學生讀書歷程同樣可貴，甚至收穫更多，也比學生讀書更加辛苦，我自己的讀書生涯，大概也比不上你人生歷程的收穫豐富」，黎姿也親自回應說：「謝謝你一直對我的支持，祝週末快樂！」
(中時電子報)
關鍵字：黎姿
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