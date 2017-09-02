下一個走人的川普官員？ 美媒直指國務卿提勒森

前美孚石油執行長、現任美國國務卿提勒森。（圖/美聯社）

據美國Newsweek雜誌報導，美國總統川普（Donald Trump）上任尚未滿一年，身邊的幕僚和重要官員已更換了許多位，繼他的重要策士巴農（Steve Bannon）捲鋪蓋離職後，外界也開始猜測，下一位被炒魷魚的內閣重要官員是誰？就有美國媒體，將矛頭指向前美孚石油（ExxonMobil）執行長、現任國務卿提勒森（Rex Tillerson）。然而被點名的主要原因，很可能是觸犯了川普用人最關鍵的原則之一：忠誠。提勒森不論在先前維州族群衝突或是北韓問題上，都曾多次公開質疑總統的觀點，和當年的柯米（James Brien Comey, Jr.）一樣，讓外界認為提勒森很可能是下一個聯邦調查局（FBI）局長。

現年65歲的提勒森，出生於美國德州，共和黨籍，畢業於德克薩斯大學奧斯汀分校，大學畢業後進入美孚石油擔任工程師職務，就沒有換過工作，在美孚打滾14年後，逐步爬到總工程師的職務，並因為優異表現，1995年外派至葉門，成為葉門分公司的總裁。4年後調回總部，拔擢為副總裁，2006年接替退休的李雷蒙，被推選為美孚集團的執行長。但他的立場常常倍受爭議，對全球暖化表示懷疑。

去年川普當選後，被提名為新任國務卿時，就曾被外界質疑，提勒森過往從無外交經驗，更無公職經歷，要如何擔負起掌管美國外交大權的國務卿一職。面對這項傳聞，新任白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，「總統和國務卿的關係相當緊密，為了讓計畫和政策能持續進行，他們將會持續共事下去，此外，總統也對於提勒森國務卿充滿信心。」很明顯地，白宮似乎有意淡化這個傳聞，但做事經常不按牌理出牌的川普，仍讓外界對於這位國務卿的烏紗帽感到憂心。

(中時電子報)