體恤公務員長途奔波 文武聖殿捐宗教專車
高雄縣市合併後，幅員相當遼闊，民政局人員跋山涉水，到各地進行宗教輔導、推展民政業務相當不易，鹽埕區文武聖殿伸出援手，出資捐贈1部宗教服務專車，提供民政局人員使用，2日在廟前廣場舉行捐贈儀式。
這場捐贈儀式，由文武聖殿董事長蔡明宏代表捐贈、高市民政局長張乃千受贈；蔡明宏表示，民政局日前協助廟方，向國產署申購廟旁的國有地，讓廣大信徒及員工有地方停放車輛，廟方感念在心，這次捐贈專車只是拋磚引玉，未來將投入更多心力，協助公益慈善。
張乃千則說，這部宗教服務專車，可以有效減輕同仁執行業務長途奔波的辛苦，他也特別感謝文武聖殿支持市府推動環保宗教政策，尤其去年7月遶境活動時，董事長蔡明宏事前特別逐一拜訪參與會香的廟宇，提醒大家改以少量環保鞭炮迎神轎，遶境活動當天甚至自製看板，隨時提醒遶境隊伍降低音量。
張乃千表示，宗教是社會穩定的力量，每逢發生災難，第一時間都能看到宗教團體投入救災救難的身影，高雄長久以來是對宗教最友善的城市，期使藉由結合公部門、宗教團體，營造更優質的宗教友善環境。
(中時)
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