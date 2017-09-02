又是你！前因豬隊友被查獲毒品移送，再遇同警被識破

毒犯兩次都遇到同一名警察，馬上被警方識破，無法狡辯，從隨身包包內交出K他命毒品。（盧金足翻攝）

李姓嫌犯趁深夜騎車躲避警方查緝，豈料機車後車燈故障遭警方盤查，再次被查獲毒品。（盧金足翻攝）

31歲李姓嫌犯日前身上攜帶毒品，趁深夜騎車躲避警方查緝，豈料機車後車燈故障遭警方盤查，李嫌藉口趕時間，請警方盤查身分後放行，否則會延誤行程，未料遇到的員警曾於2月查獲他與友人持有整車毒品，馬上被警方識破，無法狡辯，才從隨身包包內交付K他命。

台中市警察局第6分局永福所警員周文彬、陳彥碩，在西屯區福雅路231巷口前，發現李嫌騎乘重機車後車燈故障，進而前往盤查。

周員一眼就認出李嫌曾於2月遭查獲，當時因李嫌友人被盤查心虛嗆警，致使警方順利查獲整車的新興毒品，讓李嫌還不禁搖頭直呼遇到豬隊友。

警方表示，這次李嫌深怕身上K他命再次遭查獲，不斷藉故稱要趕搭返回南部客運，希望警方能快速放行。

由於李嫌言神閃爍，讓警方懷疑其身上藏有毒品，檢視隨身物品時發現包包內有濃濃K他命味道，李嫌才主動從隨身包包內交付第3級毒品K他命1小瓶(含瓶重3.95g)及吸食K他命用菸盒1個交予警方。

李嫌向警方供稱，下班後要搭乘客運返回南部休假，由大雅區租屋處要到中港轉運站搭車返回台南，沒想到會因機車後車燈故障而遭員警攔查，又剛好遇到同一位員警，想藉口趕車躲避警方盤查，欲蓋彌彰反遭警方識破，再次被查獲毒品。

(中時)