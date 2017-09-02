計程車司機有福了！廣州各站劃設臨停區

為方便計程車司機在停車空檔，使用車站內的廁所，今日開始，廣州市公車站場中心，分別在二沙島西、汾水小區、芳信路（郭村小區）的車站畫出計程車臨時停靠區域。

對於奔波在路上的計程車司機來說，停車難、如廁難、吃飯難是長期存在的問題；為方便司機在停車空檔上廁所，廣州市公車站場中心替司機開設臨時停車區。

為響應「百日攻堅」整治計程車亂象，確保計程車上下客有序，站場中心也安排專人於各車站及白雲機場計程車通道區域，對計程車的經營行為進行監管。

而相關部門也對芳村客運站的計程車乘車點改造，將原先的兩車道改成一車道。若前車出現議價、拒載不走時，後方車輛會敦促前車。另一方面，也增設高清監視器，對司機拒載、議價等違規行為即時監控，並定期向執法部門回報。

(旺報)