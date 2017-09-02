小資族省錢天堂～可樂旅遊9月大方送

可樂旅遊推「漂向南方94狂．義大墾丁雙城3日」，內含台北-左營來回高鐵票、入住義大天悅與墾丁福華（含早餐、下午茶）。（圖片取自可樂旅遊官網）

精打細算小資族多半喜愛省錢小旅行，可樂旅遊對此推出9月「國內外限時大搶購」兩大回饋活動，包括國內住宿94元起、飯店餐券5折起、國外機票最高折2000元，滿滿優惠盡在9月檔期。

首波檔期，國內旅遊推「一日快閃．94狂」專案，9月4日上午9:40限時搶購，24種商品滿足不同族群旅客，包括入住高雄康瀚行旅，原價3600元，驚喜價94元，贈早餐及自行車租借；台中長榮桂冠酒店一晚，原價10450元，驚喜價2999元，再送早餐及迎賓飲料；合歡山日出2天1夜，含清淨西雅圖一泊二食、天空步道、合歡山，售價僅1499元。票券部分，買台北君悅凱菲屋餐券乙張贈下午茶券乙張。

第二波檔期，小資族想搶便宜國外機票不可錯過， 9月起，使用「可樂旅遊機票搜尋系統」線上訂票，每周一中午12:00長榮、華航、國泰航空、每周三下午15:00不限航空，限時2小時，享最高2000元優惠折扣，數量有限欲購從速。

(中時)