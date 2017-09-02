蔡依林走紅毯當眾被熊抱 粉絲狂叫「手放哪」

蔡依林時尚品味走在流行尖端。(圖/蔡依林IG)

「Jolin」蔡依林服裝品味位於流行尖端，更常帶起時尚潮流，昨天出席珠寶品牌寶格麗晚宴，站在國際超模貝拉哈蒂德旁邊，即便身高差了一截氣勢仍不輸人，讓人大讚「國際蔡」絕非浪得虛名。

蔡依林身穿白色襯衫，外搭黑色背心和外套，下半身則是黑短裙襯著透明薄紗，一雙修長美腿踩上高跟鞋，輕而易舉就駕馭成功，雖然站在高自己近17公分的超模貝拉哈蒂德旁邊，一樣架式十足氣場逼人，而許久未見面的兩人，再度相遇興奮之情溢於言表，拍照時蔡依林將頭靠在貝拉哈蒂德胸前，兩人各自嘟嘴賣萌相當俏皮，貝拉哈蒂德更是當眾熊抱蔡依林，還將手直接放在她胸前，這讓粉絲見狀直呼「手放在哪」，不過兩人親暱互動，加上蔡依林PO文還標註「#閨蜜樂」，不難看出彼此的好交情。

(中時電子報)