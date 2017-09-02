他為男足出征 延後度蜜月
中華男足6月10日在亞洲盃資格賽客場2比1力克新加坡，左後衛魏沛倫缺席了那場精彩逆轉勝，因為當天是他的大喜之日。這次中華隊出征巴林，魏沛倫則對老婆過意不去，因為兩人本來規畫9月初度蜜月，也得延到10月了。
「老婆當然生氣啊，不過沒辦法，真的很希望能夠替中華隊比賽，」魏沛倫說：「特別是看了世大運的比賽，好多人來加油，要不是我已經畢業了，真希望能以球員身份感受那種氣氛。」
魏沛倫和太太新婚燕爾，他說自己多年來都維持62公斤體重，拍婚紗時也是如此，沒想到婚禮時竟然胖了10公斤，西裝「縮水」的「幸福肥」令人羨慕。別的不說，光是這次搭機19小時才飛到巴林，魏沛倫的臉書留言就閃瞎眾人。
「折騰了這麼久，我想了許多，全部的事情都是我不對…沒想清楚，沒好好思考。原諒我這麼無知，原諒我不知道............飛巴林要這麼久！飛了一天啊，轉了兩次飛機...終於到了巴林機場，應該不會有下次了。」
其實魏沛倫就怕老婆牽掛，另一半也很貼心，沒有因為延後蜜月而要老公這趟出國買禮物來彌補，「她反而是叫我不要亂買，唸我不會看價錢，每次都會買到沒錢…」魏沛倫笑著說，亂花錢回去肯定得跪算盤了。
魏沛倫是亞洲盃最終輪資格賽首戰土庫曼的先發左後衛，對新加坡因婚事請假。這次出征巴林，由於同位置的洪子貴因狀況不佳落榜，魏沛倫的歸隊更加重要。他在巴林首次訓練，就被隊友鞋釘踢到右大腿，留下兩條紅色的傷痕，儘管老婆看了肯定又要心疼，這位泰雅族好手還是說「沒事」，為國拚戰的決心可見一斑。
(中時電子報)
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