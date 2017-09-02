遏阻植物殺手 東勢林管處收購小花蔓澤蘭獲響應
「植物殺手」小花蔓澤蘭具4大耐命特性，衝擊原生植物生存空間，東勢林管處與農業局，2日透過闖關遊戲，讓民眾學習防治外來入侵植物，現場並收購小花蔓澤蘭逾1噸，9、10月持續進行收購及宣導活動，鼓勵民眾一起清除威脅本土植物的外來物種。
東勢林管處長蕭崇仁今天帶領鄉親，在東勢林業文化園區共同宣示「OUT！蔓全民動起來」及示範除蔓方法，讓民眾從互動中學習如何防治小花蔓澤蘭、銀膠菊、菟絲子及香澤蘭等外來入侵植物，現場並以每公斤5元價格，收購小花蔓澤蘭新鮮植體，獲得熱烈響應，1個小時不到，收購達到1噸的好成績。
林管處指出，小花蔓澤蘭原產中南美洲，英文稱之為Mile-a-minute Weed，意即1分鐘生長1英里的野草，具有生長快速、攀纏樹木、種子量多、再生力強4大耐命特性，入侵本島海拔1000公尺以下平地、農田、果園、山坡地及國有林班地，每年10月中旬開始開花，11至12月間大量結實，有「植物殺手」稱號，衝擊原生植物生存空間。
東勢林管處即日起至10月期間，陸續於台中市東勢、和平、石岡、后里區及南投縣仁愛鄉等區，辦理一系列收購小花蔓澤蘭及防治宣導活動，歡迎民眾一起清除威脅本土植物的外來物種。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。