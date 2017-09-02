遏阻植物殺手 東勢林管處收購小花蔓澤蘭獲響應

東勢林管處長蕭崇仁（右三）等人，將小花蔓澤蘭搬上台，讓民眾認識「植物殺手」。（陳淑娥攝）

東勢林管處收購小花蔓澤蘭，民眾反應熱烈拿到現場秤重，一起清除「植物殺手」。（陳淑娥攝）

小花蔓澤蘭原產中南美洲，具有生長快速、攀纏樹木、種子量多、再生力強4大耐命特性。（東勢林管處提供）

「植物殺手」小花蔓澤蘭具4大耐命特性，衝擊原生植物生存空間，東勢林管處與農業局，2日透過闖關遊戲，讓民眾學習防治外來入侵植物，現場並收購小花蔓澤蘭逾1噸，9、10月持續進行收購及宣導活動，鼓勵民眾一起清除威脅本土植物的外來物種。

東勢林管處長蕭崇仁今天帶領鄉親，在東勢林業文化園區共同宣示「OUT！蔓全民動起來」及示範除蔓方法，讓民眾從互動中學習如何防治小花蔓澤蘭、銀膠菊、菟絲子及香澤蘭等外來入侵植物，現場並以每公斤5元價格，收購小花蔓澤蘭新鮮植體，獲得熱烈響應，1個小時不到，收購達到1噸的好成績。

林管處指出，小花蔓澤蘭原產中南美洲，英文稱之為Mile-a-minute Weed，意即1分鐘生長1英里的野草，具有生長快速、攀纏樹木、種子量多、再生力強4大耐命特性，入侵本島海拔1000公尺以下平地、農田、果園、山坡地及國有林班地，每年10月中旬開始開花，11至12月間大量結實，有「植物殺手」稱號，衝擊原生植物生存空間。

東勢林管處即日起至10月期間，陸續於台中市東勢、和平、石岡、后里區及南投縣仁愛鄉等區，辦理一系列收購小花蔓澤蘭及防治宣導活動，歡迎民眾一起清除威脅本土植物的外來物種。

(中時)