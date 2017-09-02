香山體育場跑道失修 市府研議修復

新竹市香山綜合體育場PU跑到出現劣化，市府將安排廠商實勘，盡速改善。（徐養齡攝）

世大運的成功，帶動國人對體育的重視，新竹市香山綜合體育場長期以來是地方核心運動區域，但因缺乏場地維護，PU跑道上出現不少坑洞及掉漆，市府對此甚為重視，指將與廠商聯繫，討論全面修復計畫。

莊姓民眾表示，香山綜合體育場是香山、大庄一帶居民重要的運動空間，平常也有不少校園、企業在此辦體育活動或練習，但PU跑道的品質早在3年前就已殘破不堪，期待能加速改善，讓來活動的人能有耳目一新的感覺。

市府指出，體育場PU跑道在長期日曬雨淋摧殘下，硬體品質確實出現問題，上次跑道整建是在6年前，原本規畫使用年限可達10年，但如今看來勢必要重新評估，下周一將聯絡廠商實勘，確認損壞程度。

過去2年市府已陸續完成更新港南國小、茄苳國小、香山國小等3所學校的跑道，長期規畫上，將爭取前瞻建設經費整修香山綜合運動場跑道，並興建香山區國民運動中心。

(中時)