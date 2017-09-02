高雄獅龍溪仁武段 疑遭偷倒廢酸液
高雄獅龍溪自仁義橋至仁武橋段，今天上午被民眾發現河水變紅，市議員邱俊憲接獲通報後趕抵現場察看，痛批造成汙染的廠商「沒良心」，並通知水利局、環保局等相關單位，初步懷疑是遭人偷倒酸洗廢液，正循線追查汙染元兇。
環保局表示，獅龍溪變色河段，從仁義橋一直到仁武橋，全長約不到1公里，研判排放的物質是酸洗、電鍍廢液，應該是在仁義橋下方偷倒，此外，擴大巡察發現，獅龍溪滯洪池內的小滯洪池，也呈現紅色，懷疑是另一個偷倒地點，現場均已採水樣進行分析，並追查周圍監視系統，查明是否有可疑槽車出入。
今天上午8點多，民眾即發現獅龍溪仁武段水色變紅，從現場溪水呈現的紅色看來，距離偷倒時間起碼已經過2、3小時以上，增加查緝難度。
市議員邱俊憲獲報，第一時間趕抵現場關心，稍早並在臉書貼出汙染照片，痛批「太誇張了、太無良了！」他強調，大家花了那麼多時間、金錢，好不容易將河川整治好，還增設滯洪池，現在全被汙染，一旦抓到偷倒元兇，一定要嚴懲。
(中時)
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