失業第三天 南科管理局邀請熊讚當公關大使
深受喜愛的台北世大運吉祥物「熊讚」，在世大運後傳出失業消息，昨日到信義就業服務站登記資料後，失業第3天跑到「日星鑄字行」拜師學藝。世大運發言人楊景棠則透露，南科管理局也發正式的邀請函，邀請熊讚當公關大使。
熊讚在臉書發文，投完履歷後，除了等待好消息之外，決定走訪台北的老產業。熊讚表示，他到太原街「日星鑄字行」學習，因為日星是全國唯一仍然在鑄鉛字的店家。「日星鑄字行」不僅是台北的國寶，也是台灣的驕傲。接著熊讚就在張老闆的教導下，逐步操作鑄字、檢字、排板、打印，學到了新技能。
網友看到熊讚的貼文，紛紛留言笑說說道「失業還是很忙」，也有網友認為熊讚不用擔心失業「已經開始行銷台北了」。
南科管理局則祭出南科職員證、單程高鐵票及南科大頭照，提供熊讚蜂蜜、鮭魚；包吃包住包水電、介紹女朋友；謀生技能訓練、免費教導跳火圈吞寶劍；一例一休加冬眠兩個月等待遇，更寫了一封信給台北市長柯文哲，請柯文哲同意「放熊」。
對於熊讚新工作去向，昨日就業服務處推薦到動物園工作，不過，台北市長柯文哲今日表示，對於熊讚會採取專案處理，且因北市吉祥物太多，須要一兩個月的時間統合。
(中時)
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