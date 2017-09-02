苑裡老翁漁港撿空桶 切割火花釀氣爆

涂姓老翁以電動砂輪機進行切割，疑因桶內殘留揮發性氣體，加上切割的火花引起氣爆，老翁全身有19％二度灼傷，無生命危險。(江詩筑翻攝)

老翁要切開塑膠空桶作為器皿，桶內疑似殘留揮發性物質造成氣爆。(江詩筑翻攝)

苑裡鎮一間釣具行鄭姓老闆昨晚苑港漁港撿拾一個空桶，打算切割作為器皿使用，今天早上兒子用柴刀怎麼劈都劈不開，鄰居兼老客戶涂姓老翁見狀，就借用電動沙輪機協助切割桶子，疑似因桶內殘留有揮發性物質，電動砂輪機啟動後有火花，造成氣爆，涂姓老翁有19%2度灼傷，傷勢主要集中在上半身，送往苑裡李綜合醫院救治，無生命危險。

警方表示，苑裡分駐所警員俞東智、何肜駿上午巡邏時獲報市區建國路一戶民宅前有氣爆，現場發現老翁打赤膊蹲在釣具行前，頭臉、胸口及手臂有灼傷痕跡，初步研判應是塑膠桶內殘存氣體釀禍。

(中時)