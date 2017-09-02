全台最夯的無業遊民！熊讚PO文讓網友笑翻

世大運一結束，高人氣的熊讚也跟著失業了，但不少企業和臉書好友都表態挖角，希望能夠和熊讚一起工作，熊讚也在臉書上一一標註感謝，熊讚表態想優先留在北市府，結果最快在下周才會揭曉。

熊讚失業後先到就業服務站自備履歷找頭路，第三天熊讚再到台北市的老產業拜師學藝，操作鑄字檢字排字，在臉書上說：「開心學到新技能」。一舉一動都讓網友關注，但熊讚成為現在最夯的無業遊民。

不少人挖角他，熊讚開心在臉書一一標註好友，說光是找留言，看到眼睛都花了，加上打字慢、手指頭太大，感謝名單就打了將近2小時，超商吉祥物也被標註，要熊讚冬眠前找他玩，神回覆讓網友笑翻。

全台最夯的無業遊民！熊讚PO文讓網友笑翻

但熊讚最想要的還是回到北市府工作，能不能留任還得等到星期二市政會議，讓柯P市長拍板定奪。不論未來何去何從，熊讚的一舉一動都牽動全台灣粉絲的心。

(中天)