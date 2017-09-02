周杰倫IG帳號「8底線」作用？本人親自解密了

周杰倫最近開了IG個人帳號。（圖／中時資料照片）

周杰倫曬出粉絲畫作。（圖／取自jay________chou IG）

粉絲發現周董帳號8底線應是為了跟昆凌帳號一樣長。（圖／翻攝自周杰倫中文網JayCn微博）

天王周杰倫（周董）最近終於開設個人IG帳號，很有周式幽默的他，這回選用的IG帳號在英文名字「jay」和姓氏「chou」之間還有神秘的「8條底線」，讓人好奇有什麼含意，昨(1日)有粉絲推敲周董此舉，應是為了和愛妻昆凌帳號長度相同，而今稍早他親自轉發粉絲的作品，可見長長的底線被網友浪漫腦補聯想成長椅，讓他和老婆、兩個小孩都能幸福併肩坐下，創意十足，連周董本人都喊讚。

周杰倫上月底在臉書宣傳新開了IG符號，自嘲從不隨波逐流，不是當第一就是要當最後一個，「看來我應該是藝人裡面最後開的，至少還是跟別人不一樣，哈哈」。而他開IG後，除了第一波關注就有昆凌外，連第一個讚都獻給老婆，放閃無極限，網友也從他按讚的通知發現周杰倫的帳號與昆凌正好長度一樣，猜測中間8底線的用意便是為了情侶帳號。

稍早，周杰倫轉PO粉絲作品，可見原本該叫「jay_chou」的他，為了老婆孩子將中間底線拉長，最後一家四口剛剛好坐在8條底線，形成最美畫面，周董本人也說：「這誰畫的，趕快舉手承認，真有創意啊」，而被「翻牌」的興奮粉絲也說：「我畫的我畫的」，其他人則笑說：「甜死了」、「這恩愛秀的，很到位」。

(中時電子報)