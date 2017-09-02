《穿著Prada的惡魔》刪掉這一幕 網狂讚！

《穿著Prada的惡魔》這一幕刪除。（圖／翻攝YouTube）

《穿著prada的惡魔》梅莉史翠普飾演的米蘭達是時尚女魔頭！（圖／翻攝YouTube）

安海瑟薇與梅莉史翠普過去主演的《穿著Prada的惡魔》是不少都會女性內心第一大作！安海瑟薇在片中飾演的「小安」在一場陪「米蘭達」出席慈善晚宴時，機警化解同事「艾蜜莉」忘記人名的畫面是不少人印象深刻的畫面，不過其實電影在下一幕中還有「米蘭達」溫柔的一面，但最後遭到片方刪除。

梅莉史翠普飾演的「米蘭達」趾高氣昂、說話不饒人，加上對時尚的敏銳度，讓她成為許多同行害怕的對象。不過安海瑟薇在片中是個時尚新手，但在一幕她陪「米蘭達」出席時尚晚宴的過程，其實當晚「米蘭達」的老公也在場，可他卻沒給雜誌總監好眼色，場面相當尷尬，可好在「小安」機警上前帶走總監轉移話題，讓「米蘭達」都忍不住轉頭用唇語表達「謝謝妳。」

不過這一幕最後卻被片方刪除，不少網友得知後也拍手叫好，全認為「米蘭達」實在太過霸氣，這溫柔的一面不應該在這麼早就暴露。儘管《穿著Prada的惡魔》已經推出多年，但每回播出還是讓不少人停下手中遙控器，就為了欣賞梅莉史翠普的一股狠勁！

(中時電子報)