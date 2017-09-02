稅改後台積電爽減稅60億 林全大撒錢救民調

王鴻薇認為，新公布的稅改方案分明是給如台積電這樣的上市櫃公司，送上一個減稅大禮。（圖截自王鴻薇臉書）

財政部1日公布全民稅改方案，靠薪水過日子的，稅改後得以減稅；不過王鴻薇認為，減稅方案分明是對上市櫃公司送上減稅大禮，減少的稅收卻是由所有納稅人負擔。

行政院長林全為拚經濟，推出全民稅改方案。其中，對人民最有感的便是「薪資所得特別扣除額」從12.8萬元，提高為18萬元；「標準扣除額」從9萬元提高至11萬元，減輕薪資所得者及中低所得者所得稅負擔。此外，稅改也將營所稅從17％調升至20％，調降企業未分配盈餘稅從10％降為5%等。

台北市議員王鴻薇認為，這個皆大歡喜的稅改方案，除了彌補企業對一例一休的不滿，或許對林全的民調也有幫助。

但，王鴻薇指出，在強調薪資所得者得以減稅外，也該誠實告訴社會大眾，在未分配盈餘的部分大幅降稅50％。按照林全的版本，台積電至少減稅60億，可說是「減稅王」。

王鴻薇諷刺道，對台積電這樣的上市櫃公司，這算是怎樣的一個減稅大禮？股利所得倘若採取分離課稅後，對投資大戶又得以享受多少好處？然而稅改後減少的稅收，並不是從林全的口袋裡掏出，而是所有納稅人負擔。

網友也附和說，「撒錢救民調」、「股利所得分離課稅明顯圖利大戶」、「還不是犠牲稅收企圖救民調罷了」、「政績直直落，才說減稅有用嗎？」

(中時電子報)