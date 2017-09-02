仿古惑仔收保護費 湖內「阿飛」集團遭警破獲

綽號「阿飛」35歲鍾姓男子(左)在湖內、路竹一帶吸收年輕人，灌輸成員偏差的黑幫英雄主義、情義相挺，還仿效香港電影「古惑仔」，糾眾脅迫店家按月要繳保護費、暴力討債，被高市刑大一舉瓦解。(劉宥廷翻攝)

只要有店家不服從阿飛要求，他就教唆糾眾丟雞蛋、潑瀝青。(劉宥廷翻攝)

綽號「阿飛」35歲鍾姓男子在湖內、路竹一帶吸收年輕人，灌輸成員偏差的黑幫英雄主義、情義相挺，還仿效香港電影「古惑仔」，糾眾脅迫店家按月要繳保護費、暴力討債，若不從就丟雞蛋、潑瀝青，高市刑隊日前一舉逮捕鍾男為首共6人，依傷害，恐嚇安全、毀損等罪移送橋檢，鍾男聲押獲准。

市刑大偵8隊去年10月獲報，有槍砲、恐嚇、毒品等前科的鍾男作風兇悍霸道，仗著旗下成員人數多，糾眾找店家收取保護費，要店家每月繳2到3萬，若店家不願意，就派人砸毀店內物品，讓店家無法繼續營業，甚至派人長期站崗叫罵。

警方蒐證調查，鍾男6年前就曾糾眾在湖內地區敲詐護膚坊、旅社等商家收取顧問費，遭警方提報治平掃黑，判刑1年7個月入獄，出獄後仍不思悔改，還仿效香港古惑仔稱兄道弟糾眾，重操舊業繼續威嚇收取保護費。

警方調查，該集團甚至會無故介入暴力討債，王男因積欠債務100多萬元，但跟阿飛完全不相關債務，阿飛還找來旗下幫眾討債，多次到王男店家、家人住處潑瀝青油漆、丟雞蛋，造成王男因此罹患恐慌症、憂鬱症。

警方日前持搜索票逮捕鍾男為首等6人，但阿飛說詞避重就輕，否認涉案，旗下幫眾則有些承認到場，不過否認動手，也有人坦承涉案；訊後再度將鍾男提報治平對象，檢方聲押他獲准。

(中時)