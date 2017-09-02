花博「影」響力！民政局揪3千人製相本

市府邀請市民朋友共襄盛舉，趕快註冊著手編製屬於自己的花博相本。（盧金足翻攝）

歡喜迎接花博！台中市府民政局長周永鴻號召3000多人參與花博相本製作，為自己典藏一份美好的記憶。（盧金足攝）

迎接2018台中世界花卉博覽會到來，台中市府將今年定位為花博社會參與年，市府民政局長周永鴻鼓勵同仁、志工、替代役男及新住民完成花博相本註冊，到8月底已號召3000多人，並陸續上傳相本分享，用攝影紀錄生活，也發揮花博「影」響力。

在明年花博正式展開前，市府邀請市民參與花博相本製作，希望透過一張張照片，紀錄每位市民用心、用生活迎接花博的精彩過程，為帶動更多市民響應，市府各局處積極籌組「參與花博相本特色團」。

民政局共組成5團，包括「指引志工團」、「戶好團」、「新友築夢團」、「里長團」及「替代役宣傳大使團」，周永鴻帶頭完成花博相本註冊，並號召700多名民政局與所屬29區戶政事務所同仁全部完成註冊。

「每個人都有不同的生活體驗及人生歷練，營造屬於自己的心靈花園！」周永鴻表示，從繽紛洋溢的花博相本，不僅看到同仁在工作崗位上的努力與用心，也感受志工伙伴服務社會的熱情與友善。

台中花博是明年台灣最重要的國際級活動，他邀請市民朋友大家一起共襄盛舉，趕快註冊著手編製屬於自己的花博相本，典藏一份美好的記憶。

(中時)