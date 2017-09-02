長腿辣妹捨高薪 盼從警幫助弱勢女性
擁有模特兒般身材的陳慧茹，從事美容美髮工作近20年，目前月入17、8萬，卻因為想要圓多年來的夢想，毅然放棄高薪工作，決定報考警察特考，她笑著說，身邊有許多女性都相當弱勢、平日隱忍過日，希望當個女警幫助女性。
35歲的陳慧茹身高175公分、體重53公斤，更擁有一雙修長美腿，相當引人注目，她說，曾經當過百貨專櫃小姐、美容美髮工作，一路從每月只領1萬多元的助手做到月入10多萬的設計師，在工作中，難免遭遇客人不尊重的言詞騷擾，希望為女性打抱不平。
陳慧茹說，台灣兩性仍很不平等，看到許多弱女子平常為了生活忍耐一些騷擾、不公平，也因此，從10多年前就有了當警察的夢想，因感覺投入美髮生涯的夢想已完成，希望再圓另一個夢，若能拚上特考、當警察，盼從事外勤工作。
警察考試達人朱源葆指出，今年警察特考預計招募2千300多人，每年至少上萬人參加考試，錄取率約16％，為幫助更多人，他推出錄取後才繳交補習費的招生措施，今天上午短短1小時就有20多人報名，另也針對世大運選手、因公殉職員警的子女提出免補習費優惠，盼培養更多優秀警察人員。
(中時)
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