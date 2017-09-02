全國產銷履歷達人選拔 中市3農友獲獎
為推廣產銷履歷制度，行政院農業委員會舉辦全國產銷履歷達人選拔，今年共有15名農友脫穎而出，台中市囊括3位，今天（2日）在台北希望廣場舉行頒獎典禮，由農委會主委林聰賢頒獎表揚，中市府農業局長王俊雄也到場支持鼓勵台中獲獎農友。
今天典禮現場除了頒獎表揚優秀農友，也邀請全國各縣市產銷履歷農友進行農特產品展售，提供消費者最新鮮的當季農產，現場也安排產銷履歷達人市集，讓民眾對產銷履歷有進一步的認識。
農業局表示，台中獲獎農友分別是潭子區水稻達人江萬來、后里區高接梨達人林昱伸及新社區香菇達人王裕宏，3名農友皆以友善環境的自然農法、有機農法等耕種方式，生產安全高品質農產品，深受消費者歡迎。
王俊雄說，為強化台中農產安全，市府持續推動「台中市農產品標章驗證輔導計畫」，輔導台中市農友取得產銷履歷認證資格；另外，也積極透過全民農業講座、推動各項農政輔導計畫等措施，落實農業推廣工作，輔導農民強化栽培技術、培養專業技能，提升作物品質。
(中時)
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