精彩！成功嶺戰機空中特技 神龍小組跳傘

今天上午成功嶺營區開放，並且準備了8項操演項目，吸引大批民眾，頂著豔陽進入營區參觀。其中最吸睛的就是神龍小組的跳傘表演！從4千英尺的高空一躍而下，背後的國旗飄揚，相當壯觀，另外也有直升機的分列式展演，其中領頭的阿帕契，俯衝、急轉彎，模擬攻擊動作也讓民眾看到國軍，英勇的一面。

精彩！成功嶺戰機空中特技 神龍小組跳傘

大人小孩爭相與阿帕契合照，手機拍到手軟，還不過癮，成功嶺2日，開放營區，讓民眾入內參觀，並且準備了戰鬥機、跳傘、架橋、射擊等八項聯合操演，即使頂著30多度高溫，民眾還是撐著傘，背著小孩到場參觀，有些民眾更是回憶起當年當兵時期。

(中天)