她講電話吵到我！男亮刀搶走夜歸女手機
新北市林口區19歲黃姓女子上月29日晚間11時，當時她邊講電話、邊走路行經麗園國小後方路段時，突然遭一名男子從後方搶走手機，黃女嚇得無法動彈，李嫌此時竟亮出西瓜刀「看什麼看、還不快走」，黃女才趕緊跑離現場，並在1日由父親陪同報案。新莊分局2日藉定位追蹤逮到李嫌，訊後將他依搶奪罪移送法辦。
在林口區從事木工的李嫌落網後坦承搶走黃女的蝴蝶機，指自己當時在車上休息，不滿走路經過的黃女「講電話太大聲、吵到我睡覺」，才會下車搶走黃女的手機洩憤。
警方獲報後成立專案小組並調閱沿線監視器畫面，以即時定位逮到李嫌，並在李嫌車上查扣做案用西瓜刀、被害人手機，而晶片卡已遭李嫌丟棄，研判做為他用，全案依搶奪罪偵辦。
(中時)
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