假好心收留母女 惡老闆虐打女童還剃光頭

影音取自中天新聞

桃園一名單親媽媽，四處帶著女兒在街頭流浪，媽媽發現了一間商店在徵人，而老闆更是大方表示願意收留母女2人，讓這對母女以為遇到貴人，沒想到卻是惡夢的開始。

惡老闆假好心收留母女，卻天天虐待女童還疑似性侵 (圖／中天新聞)

雙眼瘀青紅腫，長頭髮全被剃光，女童眼神迷惘，看起來還有些驚恐不安，對比過去留著長髮還笑容可掬的可愛模樣，讓人十分心疼。原來這個老闆只是假好心，實際上卻把女童當成出氣筒虐待，每當白天母親外出上班時，就會開始對女童動手動腳，除了打罵外，竟然還逼迫女童跪下磕頭，甚至還將女童的長髮剃光，不准女童洗澡。

鄰居察覺女童神情有異，身上又有多處傷痕，跑去質問老闆，老闆還辯解說是女童自己跌倒撞到柱子，直到逼問女童才讓整起事件曝光。然而更離譜的是，這個單親媽媽似乎為了薪水，明明知情卻選擇睜一隻眼閉一隻眼，反而還罵自己女兒活該。

原本有著正常頭髮的女童，慘遭老闆剃光頭虐待 (圖／中天新聞)

目前社工緊急將女童安置並報警處理，檢警調查後發現，這名惡老闆除了虐待以外，疑似還有性侵女童的情形。目前已經成立專案小組，將持續調查，嚴懲這個惡老闆。

(中天)