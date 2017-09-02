披我國旗進場遭FISU警告 阿根廷選手：管你怎麼說 台灣愛我們

世大運閉幕典禮當天，阿根廷代表團選手帶著我國國旗繞場。(本報資料照片／鄭任南攝)

對於被FISU警告，阿根廷代表團的水球隊員Patricio Marrone回擊：「管你怎麼說，台灣愛我們」。（圖截自Patricio Marrone臉書）

世大運甫落幕，但在閉幕典禮上，阿根廷代表團選手披著中華民國國旗進場，傳出31日遭FISU發函警告；一名阿根廷代表團的水球選手Patricio Marrone得知後，無懼警告，發文回擊：「管你怎麼說，但台灣愛我們」。

世大運在30日舉行閉幕典禮，除了巴西、加拿大代表團選手舉著「謝謝你，台北」的標誌進場外，阿根廷代表團選手更直接披著中華民國國旗進場，還頭戴國旗假髮。事後，FISU（Federation Internationale du Sport Universitaire，國際大學運動總會）卻寄信給阿根廷代表團，認為選手不該帶有任何政治意涵。

阿根廷代表團於今日一早飛抵阿根廷，水球隊員Patricio Marrone得知此事後，立即於臉書發文說「管你怎麼說，但台灣愛我們」。他也表示，選手村的志工和台北市民的歡迎與關注，讓他印象深刻，「我們會想念你們的」，並不在意FISU的警告。

(中時電子報)