宜蘭交流道車禍 2人輕傷

BMW轎車與休旅車發生車禍，導致轎車內2人輕傷。（李忠一翻攝照片）

今天（2日）中午時分，靠近宜蘭交流道的縣民大道與191甲路口，發生休旅車與BMW轎車車禍，雖然車禍現場凌亂不堪，所幸轎車內4人僅有2人輕傷，經送醫後並無大礙。

警方調查，黃姓男子駕駛BMW大7由東向西行經縣民大道，與駕駛休旅車的張姓男子發生車禍，休旅車撞上大7側面，導致大7失控撞上路旁號誌桿。

大7車內4人中，駕駛黃男的母親、弟弟輕傷，現場車禍發生原因由警方調查中。

(中時)