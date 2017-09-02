花博亮點！豐原葫蘆墩園區打造4大花嫁主題區

台中市府建設局打造以花嫁為主題的「花的嫁紗」廣場。（示意圖／台中市政府提供）

葫蘆墩園區還設計玫瑰、茶花與香草植物等3特色植栽區。（示意圖／台中市政府提供）

台中市府建設局將在花博葫蘆墩園區，打造以花嫁為主題4大浪漫主題，包括「花的嫁紗」、「希望之花」、「水花教堂」及「時尚花嫁場域」，配合豐原在地糕餅文化，以婚禮花卉與傳統糕餅，融合成「花嫁喜悅」主軸，串聯近1公里花廊道，讓民眾享受幸福氛圍。

市府表示，「花的嫁紗」等4大主題布展預計明年7月底完工，在花博落幕後也會保留作為當地特色，成為觀光新亮點。

花博葫蘆墩園區4大主題，由「花之嫁紗」揭開序幕，以新娘美麗頭紗意涵，呈現立體花海的現代婚禮廣場，表達現在及過去傳統新娘的嫁衣元素，表達出嫁的美好景象。

再往前步行會來到「希望之花」婚姻願景主題區域，由陸上花展現幸福滿滿的願景，水上花營造人生幸福長流的希望。

接著來到「水花教堂」展區，在跨越園區的軟埤溪水岸上，打造新人的夢想教堂，創造水域教堂風貌；以「時尚花嫁」主題，展現年輕人詮釋的時尚婚禮環境，利用「傘與花」元素及玫瑰庭園，創造現代花藝婚禮氛圍。

建設局長黃玉霖表示，葫蘆墩園區還設計玫瑰、茶花與香草植物等3特色植栽區，透過不同品種展示，營造出多層次嗅覺

、視覺感，讓遊客沉浸在花嫁花卉的喜悅幸福中。

台中世界花卉博覽會將於2018年11月3日至2019年4月24日舉辦，透過「綠、水、人」三元素，打造軟埤仔溪兩岸景緻，營造水岸花都整體意象，讓民眾一起來「聆聽花開的聲音

」。

(中時)