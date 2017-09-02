無視攝護腺肥大　當心面臨永久洗腎

民眾可透過醫院門診的「尿速器」，來評斷自己攝護腺、排尿狀況是否正常。（倪浩倫攝）

隨著年齡漸增，男性的攝護腺也會漸漸出狀況，但若置之不理，將不只會頻尿、夜尿，嚴重更可能惡化到腎水腫，得面臨永久洗腎的情形。醫師表示，幾乎每個男性到了一定年紀，都會有攝護腺肥大問題，若自覺身體有異，便應儘早就醫來避免惡化，平時則要維持正常體重、少攝取動物性脂肪等良好生活習慣。

台灣男性學醫學會今舉辦男性健康講座「攝護腺肥大知多少」，台灣男性學醫學會秘書長、台大醫院泌尿部主治醫師戴槐青說，40歲以上就會漸漸發生攝護腺肥大，若以盛行率來看，50歲以上約5成、60歲以上約6成「是種老年男性的長壽病」。

攝護腺肥大、勃起功能障礙、男性更年期是3大「熟男常見症狀」，但因為男性更年期是漸進式、較不易被察覺，房事也非天天做，「尿尿卻是每幾個小時就要來一次」，所以醫師臨床觀察發現，攝護腺肥大的求診率最高。

攝護腺一旦肥大，將壓迫到尿道和膀胱，讓尿道變得狹窄而出現頻尿、尿不乾淨、一晚起床跑好幾次廁所等症狀，可透過藥物、手術刮除增生組織來控制與改善症況。

但戴槐青提醒，有些患者因故遲遲不就醫，讓膀胱長期處於敏感、要很用力才尿得出來的狀態，久了將惡化為膀胱過動症，可能每10分鐘就想尿、容易失禁，甚至看過剛尿完、一走到洗手台就又想尿的患者，生活品質大受影響，此時只能靠藥物來控制症況；他進一步強調，若仍未積極接受治療，將讓尿道阻塞，產生積尿情形，進而讓尿液回流到腎臟，出現腎水腫、嚴重恐面臨永久洗腎。

為提高男性對自身健康的意識感，台灣男性學醫學會從本月起，定期每個月會舉辦一次巡迴講座，內容像是攝護腺癌的預防、勃起功能障礙等男性普遍關心的議題，來進行衛教宣導。

(中時)