最後一刻才離開 世大運無名英雄辛苦了

2017台北世大運上月30日閉幕，但選手村本月2日才閉村，新莊警分局也著手於警察駐地的環境整理與相關器材之撤離等復原工作，以求迅速恢復原狀。在各項大型活動中，警察的身影總是最早投入、最後一刻才離開，這是警察的使命與責任，也是「警察魂」的具體展現。

警方表示，台灣首次舉辦如此高規格的國際體育賽事，賽事種類、場次、地點及相關的交管、維安等勤務，更是史上之最、重中之重，從中央到地方各部會單位，也傾全力襄助，務求世大運整體活動能夠順利圓滿。

林口選手村自8月12日開村至9月2日閉村，運作長達22天，國人為奪牌選手大聲喝采，譽為「台灣英雄」的時候，其實在背後默默為維安工作辛苦努力的警察同仁們，更是一群只求付出、不求回報的「無名英雄」。

世大運期間，警方也感謝警友會及義刑大隊等民間協勤單位，提供「行動元氣補給站」等物資補給，讓警察同仁能在辛苦執勤之餘，尚能休息片刻，繼續為維安工作而努力。

(中時)