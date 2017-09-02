BMW男酒駕找好友頂替 2人都吃上官司

30歲李男昨晚跟同歲的許男喝酒吃宵夜，今凌晨1時結束後，李男酒醉由沒有喝酒的許男開李的車送李回家，兩人家住附近，許男的家先抵達後，李男再開車回家，未料才剛出發50公尺，就在鳳山區瑞隆東路涵洞口下發生擦撞，李疑似緊張找來好友許男前來要頂替，經警說明刑責、曉以大義後，李才自首，承認車是他開的，酒測值達0.51mg/L，兩人都吃上官司。

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(中時)