採藥遇魔神仔？ 老翁失蹤2天 公墓獲救

採藥遇"魔神仔"? 老翁失蹤2天 公墓獲救

彰化一名80歲陳姓老翁，跟家人說要到山裡採山藥，結果失蹤2天，家人報警協尋，消防隊動員搜山，發現老翁竟然「累趴」在距離出口只有180公尺的公墓草叢裡，消息傳出後，因為正值鬼月，又讓人聯想到「魔神仔」

採藥遇"魔神仔"? 老翁失蹤2天 公墓獲救

八卦山脈近年來傳出不少老人家，在山區失蹤，2015年 七旬阿嬤在八卦山失蹤七天不吃不喝，奇蹟生還，2016年八月，又有老翁在父親節前夕失蹤在山區。還好陳姓老翁失蹤兩天後，雖人身體虛弱，體力還在恢復中，但沒有大礙，也讓家人鬆了一口氣。

(中天)