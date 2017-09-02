南投慶讚中元普渡 副縣長陳正昇祈求縣境平安

▲草屯納骨塔萬善堂中元普渡祭典，南投縣陳副縣長主祭，祈求縣境平安。（楊樹煌攝）

草屯鎮納骨塔萬善堂今(2)日舉辦「丁酉年慶讚中元祈安普渡」祭典，超渡祖先及無主孤魂，由南投縣副縣長陳正昇擔任主祭，祈求福蔭縣境平安，過程莊嚴肅穆，附近居民也都虔誠熱烈參與。

祭典由陳副縣長率縣議員簡景賢、黃文君、李洲忠、簡峻庭、林永鴻、縣府民政處長吳燕玲、草屯鎮長洪國浩、草屯鎮代主席李明鴻、該堂主委洪明山及附近居民等持香祭拜，並由祭祀人員誦讀祭文祈安，現場亦準備豐盛的麵食、餅乾、水果、罐頭及金紙等供品。

陳副縣長表示，他代表縣長林明溱出席中元普渡祭儀，祈求好兄弟保佑縣民生活安寧、平安健康，另縣府近年補助200萬經費修繕萬善堂周邊環境，目前已整修完善，並由該堂人員義務性管理，將讓整體環境更乾淨舒適。

擔任草屯鎮惠德宮董事長及百姓公納骨塔萬善堂主委洪明山表示，感謝縣府、議員等各界代表參加1年1度的中元普渡祭拜活動，祭典順利圓滿，祈求百姓公及百姓婆持續保佑草屯地區民眾生活平安。

(中時)