網友狂問富少「鳥大嗎」 女星開直播臉僵了
29歲的王思聰是前大陸首富萬達集團董事長王健林之子，由於身家百億又常活躍在微博，成為大陸網友討論度極高的首富子，對其感情生活也十分關注，被封為「全民老公」。昨(1日)他的前女友張予曦在網上開直播宣傳新作時，卻遭網友亂入狂問「王思聰床上功夫如何？」讓張予曦當場臉僵，但仍敬業完成直播。
可說是網紅專業收割戶的王思聰過往交往對象清一色都是美女，傳聞他和張予曦分手後，便陸續和鄒楊、雪梨、豆得兒交往，近日豆得兒在小號自曝與王思聰分手，不久男方被爆改與21歲嫩模張小蒙交往，情史可說十分豐富。
昨張予曦開直播宣傳主演的網路劇《親愛的王子大人》，卻遭無聊網友鬧場，紛紛問：「王思聰前任？」、「不是說王思聰總給妳送很多東西的嗎」、「王思聰床上功夫如何？哈哈」、「思聰鳥大嗎」，氣氛尷尬到爆，然張予曦未動怒，仍完成了一個多小時的直播，讓人見識到她的敬業。
(中時電子報)
關鍵字：王思聰
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