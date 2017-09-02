強化航行自由 美軍制定行動計畫表

美國《華爾街日報》網站1日（當地時間）報導，美國太平洋軍首次制定了南海「航行自由」的行動計畫表。除了在中國主張擁有主權的島嶼周圍增加美艦艇派遣頻率外，還將增加軍用飛機在週邊空域飛行以強化該行動。

報導指出，此舉意在不為中美政治和外交所左右、按照預先設定的計劃切實執行，擺出明確對抗中國過度主張海洋權益的姿態。

此前曾有根據美中關係等政治因素，由白宮判斷中止或延期行動的情況。此次的做法意在通過依據計畫有規則地實施，使「航行自由」行動在定期實施，使美方主張更有說服力，讓中國則難以批評。

報導稱，美軍南海「航行自由」行動在前歐巴馬政府時曾實施4次，川普政府則已實施3次。多名美國政府人士表示，美國太平洋司令部已彙總了在今後數月實施2到3次的計畫。

(旺報)