河北勝寶鋼鐵傳高爐爆炸

經濟觀察報報導，9月2日中午，市場傳言，位於河北廊坊的河北勝寶鋼鐵集團，於今天發生一起高爐事故。具體為，該鋼鐵廠1080立方公尺的高爐鐵水出口爆炸，引起燃氣管道爆炸，高爐2,000噸鐵水、焦炭全部洩漏。

經濟觀察網隨後通過勝寶鋼鐵集團官網的電話聯繫到相關人員，對方表示，勝寶鋼鐵並無高爐發生事故，市場傳言不實。不過，未及進一步詢問，該工作人員隨即匆忙掛掉了電話。

(工商)