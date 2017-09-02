守護民眾生命安全 桃園市推廣住宅用火災警報器

桃園市消防局第4大隊2日到復興區霞雲社區舉辦「住宅用火災警報器」成果發表和宣導活動。（賴佑維翻攝）

桃園市消防局第4大隊2日到復興區霞雲社區舉辦「住宅用火災警報器」成果發表和宣導活動。（賴佑維翻攝）

桃園市為推廣「住宅用火災警報器」之安裝，市府消防局第4大隊復興分隊選定復興區霞雲社區為示範社區，2日前往舉辦成果發表和宣導活動。

消防局第4大隊大隊長黃世忠表示，復興區幅員遼闊，消防車到達火場的時間較長，希望在復興區家家戶戶都能設置住宅用火災警報器，藉由及早探知火災發生來增加應變及逃生時間。

此外霞雲社區是復興區第一個舉辦住宅用火災警報器的示範社區，希望能帶領其他社區，讓住宅用火災警報器的安裝更加普及也讓防災意識能遍地開花，守護民眾的生命財產安全！

(中時)