從停車場駛出 6旬女騎士連人帶車翻一圈

蕭姓婦人騎車經過停車場門口，自小客車突然駛出，害她反應不及直接撞上，後方車輛行車紀錄器全程錄下驚險畫面。(謝瓊雲翻攝)

蕭婦連人帶車撞上白色自小客車左後方車身，連人帶車往前翻滾。(謝瓊雲翻攝)

蕭婦的安全帽飛脫，她與機車也凌空飛起往前翻滾一圈後落地，所幸送醫後並無大礙。(謝瓊雲翻攝)

真是命大！彰化縣秀水鄉民主街，上月30日下午發生汽機車擦撞事故，一輛白色自小客車從停車場駛出時，女騎士反應不及直接撞上汽車左後方，連人帶機車往前空中翻滾一圈後慘摔，所幸肩膀先著地，幸運僅受到手腳擦挫傷、緊急送醫後無大礙。

鹿港警分局交通分隊長張力仁指出，當天下午5點多，26歲陳姓男駕駛白色小轎車從民主街上的停車場出來，正欲左轉駛入民主街，剛起步不久，61歲蕭姓女騎士反應不及，撞上其左後車身，當場因撞擊力、重心不穩，機車與人都凌空飛起，前空翻一圈才倒地，所幸並無大礙。

張力仁說，雙方酒測值皆為0，並無酒駕；詳細肇事原因仍待調查釐清。他也提醒用路駕駛人，不論路邊起步、或左轉，皆應禮讓直行車，避免發生事故。

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(中時)