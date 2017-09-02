世大運》颶風延誤返家 國體大義助美國田徑隊
本次美國田徑隊是由休士頓大學為主體，再邀請美國優秀大學運動員一同組隊前來台灣參加台北市大運，所有旅費也由休士頓大學出資，因此所有交通問題都是美國隊總教練Leroy Burrell自己處理 (奧運9金Carl Lewis是隨行休士頓大學助理教練)。
由於德州靠海，近日休士頓飽受颶風侵襲影響，城市淹水以及機場關閉多日。美國田徑隊因此班機8/29臨時被取消並被安排延期至9月3日晚間才離開。但由於9月2日選手村關閉，所有工作人員與維安皆將撤除，美國隊無法續住選手村。
由於美國隊總教練與田徑協會以及國立體育大學熟識，因此在國體大教練所協助下下榻國體大校園住宿一晚。同時桃園市龜山分局與警察外事單位也都特別派員警進駐確保美國隊在體大停留期間的安全。龜山分局也特別準備桃園特產贈送給美國隊，並由副分局長葉欲禎代表致贈，體大則由高俊雄校長提供體大紀念服給美國隊教練們。美國隊也回贈一件隊服，由兩位奧運金牌教練簽名贈與體大留念。
也將在台北世大運組委會協助下安排免費交通接駁，讓美國隊能安心停留至9月3日晚間離台。
(中時電子報)
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